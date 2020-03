Thermo Fisher will Qiagen übernehmen. Geboten werden 39,00 Euro je Aktie. Es handelt sich um ein freundliches Übernahmeangebot, der Vorstand von Qiagen hat dem Ansinnen zugestimmt. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 75 Prozent. Der vorgeschlagene Preis bedeutet einen Aufschlag von 23 Prozent zum letzten Schlusskurs vor der Offerte. Kartellrechtliche Probleme dürfte es nicht geben, so die Meinung am Markt.Die Analysten von ...