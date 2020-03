---------------------------------------------------------------------------

Schaltbau Holding AG: Aufsichtsrat beruft Dr. Jürgen Brandes zum neuen Vorstandsmitglied und zum Nachfolger von Dr. Albrecht Köhler

- Mit Wirkung zum 1. April 2020 wird Dr. Jürgen Brandes zum Vorstand für das Segment Komponenten bestellt



- Dr. Jürgen Brandes tritt zum Jahreswechsel die Nachfolge von Dr. Albrecht Köhler als Vorsitzender des Vorstands an



- Dr. Albrecht Köhler steht nach altersbedingtem Ablauf seiner Vorstandsbestellung zum 31. Dezember 2020 der Schaltbau-Gruppe weiterhin beratend zur Verfügung



München, 4. März 2020 - Der Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jürgen Brandes zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Dr. Brandes übernimmt ab dem 1. April 2020 die Verantwortung für das Segment Komponenten.



"Wir haben mit Herrn Dr. Brandes einen hervorragenden Manager mit der erforderlichen Kompetenz und dem Weitblick gefunden, um unsere nächste Wachstumsphase erfolgreich zu steuern", sagt Dr. Hans Fechner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schaltbau Holding AG. "Neben seiner besonderen Expertise im Elektromaschinenbau, der Elektrotechnik und der Automatisierung kommt unserer Gruppe insbesondere auch seine umfassende persönliche Führungserfahrung auf internationaler Ebene zu Gute."



Dr. Jürgen Brandes verfügt über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Elektromaschinenbau, Elektrotechnik und Automatisierung. Während seiner langjährigen Tätigkeit bei der Siemens AG hat er operative und strategische Führungserfahrung in allen wesentlichen Unternehmensfunktionen gesammelt, einschließlich zahlreicher General-Management-Funktionen - zuletzt als CEO der Division Processindustries and Drives. Herr Dr. Brandes verfügt darüber hinaus über tiefe Branchenkenntnisse in vielfältigen Prozessindustrien, in Zulieferindustrien, im Engineering sowie speziell in der Elektromobilität und im Bahnsektor, einschließlich der modernen Signaltechnik.