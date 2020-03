"Ganz, oder gar nicht" | Artemis High Yield Fondsmanager Baines & Ennett im Interview

e-fundresearch.com: Artemis ist den meisten Lesern wohl nur für seine Aktien- und Absolute Return Expertise ein Begriff, im Juni 2019 hat man sich nun aber auch dazu entschlossen, mit dem von Ihnen gemanagten Artemis Funds (Lux) – Short-Dated Global High Yield Bond in den Anleihefonds-Bereich vorzustoßen. Wie kam es dazu?

Baines: Unsere Kunden im Vereinigten Königreich und in Europa haben uns in Gesprächen signalisiert, dass sie eine Fixed-Income-Lösung mit nachhaltigem Renditepotenzial wünschen, allerdings ohne ein ständig steigendes Zinsänderungs- bzw. Durationsrisiko. Neben diesen geforderten Ertragseigenschaften sollte ein entsprechender Fonds über strenge Regeln zum Umgang mit Verlusten in Stressphasen verfügen. Als aktive Fondsmanager haben wir Handlungsspielräume, dieses Doppelziel zu verfolgen: Wir haben die Erträge im Blick und sind gleichzeitig in der Lage, so viele Verlustquellen auszuschalten wie wir es für angemessen halten. Viele andere Fixed-Income-Fonds können dies in gewissem Umfang zwar auch, doch letztendlich müssen sie sich nach ihrem Referenzindex richten. Wir hingegen wählen circa 100 Unternehmen aus, deren Renditepotenzial wir sehr genau kennen, ebenso wie ihr Verlustrisiko (für den Fall, dass wir falsch liegen). Es ist unsere Überzeugung, dass wir unseren Anlegern auf diese Weise attraktive Renditechancen bieten.

e-fundresearch.com: Mittlerweile gibt es auch im Segment der Short-Duration High-Yield-Fonds einiges an aktiver und passiver Konkurrenz: Worin bestehen Ihre Alleinstellungsmerkmale?