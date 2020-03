Im Handel an der Frankfurter Börse findet sich die Varta Aktie heute im Lager der Gewinner. Aktuell liegt der Aktienkurs des Batterie-Konzerns mehr als 2 Prozent im Plus bei 74,40 Euro und damit knapp unter dem Tageshoch, das bisher bei 74,70 Euro notiert wurde. Allerdings kommt Vartas Aktienkurs damit nicht an das gestrige Top aus dem Handelsverlauf bei 78,30 Euro heran.Charttechnisch ist die aktuelle Entwicklung dennoch für die ...