Im vierten Quartal steigt der Umsatz bei Beiersdorf um 5,3 Prozent auf 1,928 Milliarden Euro Euro. Im Gesamtjahr gibt es ein Plus von 5,8 Prozent auf 7,653 Milliarden Euro. Insgesamt liegen die jüngsten Zahlen teils unter den Erwartungen.2020 will Beiersdorf organisch um 3 Prozent bis 5 Prozent wachsen. Im Vorjahr gab es ein Plus von 4,1 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll auf dem Niveau von 2019 (14,5 Prozent) liegen. ...