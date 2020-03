Die Angst vor einer weltweiten Pandemie und massiven Unterbrechungen der globalen Lieferketten sorgte für einen panikartigen Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten. Abgesehen von Staatsanleihen aus Deutschland und den USA konnte sich kein Marktsegment den Verlusten entziehen. Um die Entwicklung historisch einordnen zu können: Der wöchentliche Verlust des MSCI World bewegte sich innerhalb der Top 3 der gesamten Historie und diese umfasst sowohl die Finanzkrise 2008 als auch das Platzen der New Economy Blase und den Schwarzen Montag 1987. Die im Wochenverlauf veröffentlichten Makrodaten spielten keine marktbewegende Rolle, da sie zumeist das Bild vor der weltweiten Verbreitung des Corona-Virus widerspiegelten. So stieg der Chicago PMI von 42,9 auf 49 Punkte an, auf den höchsten Wert seit letztem August. Auch das von der Universität Michigan berechnete Konsumentenvertrauen konnte nochmals auf 101 Punkte zulegen. In Deutschland nahm der ifo-Geschäftsklimaindex eine positive Entwicklung: Der Index konnte unerwartet von 96 auf 96,1 Punkte zulegen.

In diesem Umfeld verzeichneten die globalen Aktienmärkte massive Kursrückgänge, während einzig Staatsanleihen bonitätsstarker Länder Kurszuwächse registrieren konnten. Den größten Verlust wiesen US-amerikanische Aktien sowie europäische Titel auf. Die Kursverluste in Japan fielen etwas geringer aus, nachdem sich japanische Aktien schon in den Vorwochen unterdurchschnittlich entwickelt hatten. Die Schwellenländer entwickelten sich deutlich besser als Industriestaaten. Small Caps lieferten in den USA und in Europa eine geringfügige Underperformance. Auf Sektorebene fielen in den USA die Segmente Kommunikationsdienstleistungen, nicht-zyklischer Konsum und Gesundheit am wenigstens, während die Sektoren Energie, Finanzen und Rohstoffe am stärkten nachgaben. In Europa sah das Bild wie folgt aus: Die geringsten Verluste wiesen die Sektoren Versorger, Gesundheit und nicht-zyklischer Konsum auf. Am schlechtesten war die Entwicklung der Sektoren Energie, Finanzen und Rohstoffe.

Im Rentenbereich konnten Euro-Staatsanleihen leichte Zuwächse verzeichnen. Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating gaben leicht, Hochzinsanleihen deutlich nach. Hartwährungsanleihen aus den Emerging Markets entwickelten sich ebenfalls sehr schwach.

Mehr unter www.moventum-am.lu

Über Moventum:

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochter der Moventum S.C.A.. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Expertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt.

Moventum S.C.A. als unabhängiger Financial Service Partner ist speziell auf Finanzdienstleister wie Finanzberater, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und NGOs ausgerichtet. Zu den Services im Bereich Vermögensanlage und -aufbau gehört eine webbasierte Wertpapier-Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Fonds. Finanzberater werden von administrativen Aufgaben entlastet, Depot- und Kontoführung für Endanleger sind integriert. Zudem gehören Anlage-Management-Tools, regulierungskonforme Reportings und individuelle Wertpapier-Services zum Full-Service-Leistungsspektrum. Eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung mit nachhaltigem, erfolgreichen Track-Record für die relevanten Chance-Risiko-Profile rundet das Angebot ab. Die Moventum-Gruppe ermöglicht institutionellen Anlegern zudem ein vollständiges Outsourcing der Wertpapierabwicklung. Die Investmentplattform MoventumOffice bietet Zugang zu mehr als 9.000 Investmentprodukten inklusive Fonds und ETFs von mehr als 400 Investmenthäusern, die Nutzung von Analyse-, Reporting- und Support-Tools.