Das Coronavirus beherrscht auch in dieser Woche die Schlagzeilen. Bei manchen Usern stößt das in den Foren bitter auf – vor allem bei Wirecard-Fans. Bei der iBio-Aktie haben die User gar nichts übrig für gesundheitsorientierte Beiträge. Sie waren die Woche mit den Gedanken ganz beim Börsenhandel und fragten sich, wann einsteigen bzw. aussteigen!? Als krisensicher galt schon immer Gold. Was meinen die wallstreet:online-User dazu in Zeiten der Panikkäufe und -Verkäufe? Hier kommen Highlights aus dem Forum " Wirecard – Top oder Flop ":

daxmann2020: „Die chinesische Armee hat erfolgreich eine Kommunikationslinie der fünften Generation (5G) eingerichtet, um mit den Militärärzten in Wuhan zu kommunizieren. Progress schreitet voran.“



mea_culpa: „Natürlich sollte man die Risiken realistisch einschätzen. Was ist denn die Alternative? Ginge es dir persönlich besser, wenn alle panisch im Kreis laufen und schreien? Panik ist keine Hilfe. Ruhig bleiben und überlegen, was man tut, ist angesagt. Wenn du Vorerkrankungen hast, liegt es an dir, entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen. Dich zu schützen, nimmt dir keiner ab, noch dazu bist du mit Vorerkrankungen immer anfällig für Infekte, solltest es also gewohnt sein, in der Grippesaison, Vorsicht walten zu lassen.“

Par73: „Und was bitte schön hat das jetzt mit Wirecard zu tun? Vielleicht sollte man hier mal die Rufnummern der Telefonseelsorge publizieren. Diese persönlichen Ängste und Leidensgeschichten sind in diesem Forum genauso unangemessen wie Kursfantasien und persönliche Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse.“

Money$: „Alles andere bitte in die Apotheken Umschau!“



Meinungen zu Wirecard-Aktie gab es diese Woche dann aber doch noch:



MKostolany: „Ach was, Wirecard hält sich echt gut bei einem DAX bei ca. 11.800. Die Notenbanken stehen parat. Es gibt keine Alternative zum Aktienmarkt. Bei Wirecard steht auch noch reichlich Pulver bereit: KPMG, hohe LV Quote, neuer großer Investor, Übernahmefantasie. Ich wundere mich und bin von manchem Longi überrascht, der die Flinte ins Korn geschmissen hat. Hoffentlich kommt der Big Bang außerbörslich. Wenn alles nichts hilft: heiß baden und einen guten Rotwein trinken.“



fp025: „Alles gut und schön, stelle ich auch nicht in Abrede. Allerdings würde ich die negativen Möglichkeiten (neben dem Gesamtmarkt-Desaster) nicht völlig außer Acht lassen: Aus meiner Sicht sehr gefährlich, wenn aufgrund größerer Mittelabflüsse aus den Fonds, insbesondere DWS, zusätzlich Druck auf die Aktie kommt. Und momentan wäre es absolut vernichtend, wenn auch nur eine Nuance am KPMG-Bericht negativ überrascht.“



A-Z: „Also der heutige Kursverlauf ist mir echt ein Rätsel. Erst fliegen wir auf 122 Euro, dann fallen wir auf 114, nun wieder Richtung 120. Ich kapiere es nicht. Seit einem Jahr bin ich in dieser Aktie und verharre bei Plusminusnull. Rauf und runter das ganze Jahr über. Fünf Prozent plus, fünf Prozent minus, teilweise an einem Tag. Hier schaut man am besten wirklich erst wieder 2025 rein.“

So lange werden wir unseren Blick nicht von Wirecard abwenden. Denn was wäre das Börsengetuschel der w:o-Community ohne den Finanzdienstleister aus München – tausende Beiträge ärmer.

Wir schauen nun erst einmal ins Forum eines Börsengewinners dieser Tage. Nach Wirecard wurde vergangene Woche am meisten über das Pharmaunternehmen iBio diskutiert. Der Chart der Aktie zeigte am Freitag eine gerade Linie nach oben. Lag die Aktie anfangs noch bei knapp 0,80 Euro, verbuchte sie am Montag ein Zwischenhoch bei 3,30 Euro. Im Forum, „Die Impfstoffmaschine“, fieberten die User und Aktieninhaber ordentlich mit:

aaahhh: „Mit 100K auf 2,80 € hochgezogen, 20% spread! Ihr wisst schon was da gestern in den USA für ein Volumen war. Das gibt blutige Nasen!“



tristan85muc: „Einstieg heute Morgen bei unter 2€ verpasst. Das ist mir im Moment zu heiß. Viel Glück allen, die investiert haben!“



HanfSolo: „Bin viel zu früh raus... aber so sei es. So ist Börse... jedenfalls konnte ich meinen Einsatz gut 70% steigern...Rest wäre ein Traum gewesen.“

luckytrades: „Ich bleibe noch, pre market drüben schon wieder 2,1$ 500k Volumen in 30 Minuten. Das wird noch spannend heute.“

Christian1279: „Der Kurs schwankt ja mehr als bei den Hochseefischern.“

Adler02: „Ich bin raus. Bei 500% darf man auch mal Gewinne realisieren.“

Auch das Börsengeflüster steigt an dieser Stelle fürs erste aus dem Abteil Aktien und schaut sich zu guter Letzt bei Diskussionen rund um das Edelmetall Gold um. Dort wird vor dem Coronavirus-Hintergrund rege diskutiert und spekuliert.

Goldforall: „Sicherlich ist eine Menge Panikmache der Medien dabei ... aber die Wirtschaftszahlen sind doch eindeutig. Dass es wieder hochgehen ... bzw. seitwärts gehen kann ... kommt darauf an, wie schnell und wie tief die Zinsen sinken. Wie viele Billionen in die Märkte gepumpt werden ... ein letztes Aufbäumen halt. Wie weit Gold dabei trudelt, wird man sehen. Ich favorisiere auch einen baldigen Anstieg. Sicher bin ich mir aber nicht.“



Karong: „Nun kommt es darauf an, wie sich die Lage entwickelt. Verbreitet sich das Virus schneller und umfangreicher? Dann werden die Märkte noch nervöser. Die Kurse brechen nochmals ein. Gewinne bei Gold werden wiederum dafür verwendet, Verluste auszugleichen. Spekulanten kommen dann auch noch hinzu und verstärken den Abverkauf. Aber irgendwann ist alles ausgelutscht und die Kehrtwende setzt ein. Die Erholung wird sehr stark ausfallen im Goldmarkt. Denn dann wird jeder versuchen sich einzudecken – in Erwartung wieder steigender Goldpreise und -werte.“



mabu1970: „Nach Korrektur sieht das nicht aus ... 1600 US-Dollar... mich verwundert, dass Gold sich parallel zu den Aktien verhält... nicht so ausgeprägt, aber Gold ist erst wieder Gold, wenn es sich gegenläufig bewegt – meine Meinung.“



numi-fufufu: „So, Freunde des Goldes, gehen wir heute mal raus aus den Minen? Voraussetzung: Man denkt, heute war eine technische Erholung. Oder, fährt der Zug weiter gen Norden? Ich habe noch 25 min Zeit!“

Keine Zeit mehr hat das w:o-Börsengeflüster. Wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Woche mit Euch. Bis dahin,

Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion