NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag überwiegend gefallen. Die Finanzmärkte präsentierten sich insgesamt zuversichtlicher.

Am Dienstag hatten die Anleihekurse noch deutlich zugelegt. Die US-Notenbank hatte überraschend und außerplanmäßig die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Währungshüter verwiesen auf die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Verunsicherung an den Märkten hielt jedoch an. Laut Notenbankchef Jerome Powell sind die wirtschaftlichen Folgen "in hohem Maße unsicher".

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,691 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 101 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,757 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere fielen um 4/32 Punkte auf 104 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,012 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 23/32 Punkte auf 108 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,644 Prozent./jsl/bgf/jha/