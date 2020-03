Zwei Tage in Folge hat die Plug Power Aktie vergeblich versucht, eine wichtige charttechnische Hürde zu überwinden. Tageshochs bei 4,65 Dollar und 4,72 Dollar am Montag und dem gestrigen Dienstag haben nicht ausgereicht, um einen stabilen Ausbruch über den Widerstandsbereich um 4,53/4,60 Dollar zu erzwingen. Stattdessen ging die Plug Power Aktie gestern mit 4,51 Dollar direkt an der Hürdenzone aus dem Handel. Aktuelle Indikationen ...