Heute haben die Anleger an der Frankfurter Börse die Zinssenkung der US-Notenbank von gestern als Zeichen des guten Willens gewürdigt und bei deutschen Aktien zugegriffen. Zwar bleiben immer noch Fragen rund um die überraschende und kräftige Zinssenkung der Federal Reserve, aber zu viel Pessimismus ist nicht angebracht. Am Tag danach überwiegt unter den Investoren zunächst die Hoffnung auf eine stützende Wirkung dieser Maßnahme.

Dennoch würden die Märkte natürlich lieber einen Impfstoff sehen als eine Zinssenkung. Denn diese wirft auch die Frage nach einer möglichen Panik in Washington auf und ob die US-Notenbanker eventuell mehr wissen als andere. Oder die eigentlich unabhängige Institution hat sich vor den Karren der US-Regierung Trump spannen lassen. Beides wirkt nicht unbedingt vertrauenserweckend und lässt die Investoren auch ein wenig skeptisch zurück. Zudem ist allen klar, dass die Ausbreitung des Virus nicht mit Zinssenkungen gestoppt werden kann.

Die Unternehmen müssen ihr Geschäft nun in einem Umfeld weiter bestreiten, in dem man sich auch in Europa auf schnell steigende Infektionszahlen einstellen muss. Man schaut nun vor allem auf die Situation in Italien. Wenn das Land innerhalb dieser Woche mit einer Unterbrechung der Infektionsketten des Coronavirus Fortschritte erzielen kann, könnte das zu einer positiven Reaktion an den Börsen führen. Dann wüsste man, mit welchen Maßnahmen man der Ausbreitung des Virus eventuell auch in anderen Ländern wie Deutschland Herr werden kann, um größeren wirtschaftlichen Schaden abzuwenden.

Für den Moment ist der große Ausverkauf am Aktienmarkt aber erst einmal gestoppt. Die Börsen stabilisieren sich. So auch der Deutsche Aktienindex, der die Marke von 12.000 Punkten höchstwahrscheinlich mit in den Handelsschluss nehmen kann.