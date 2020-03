BASF Aktie hat Chancen auf Kaufsignale - entscheidende Tage sind angebrochen

Kommt die BASF Aktie nach der Coonavirus-Baisse nun wieder in Fahrt? Aktuell liegt der Aktienkurs des DAX-notierten Chemiekonzerns immerhin mit 1,74 Prozent im Plus bei 54,46 Euro. Nicht allzu weit entfernt davon finden sich mit 53,37 Euro und 54,89 Euro das bisherige Tagestief und Tageshoch für den Anteilschein des Chemiekonzerns aus Ludwigshafen. Nach längeren Lunten der Tageskerzen im Candlestick-Chart am Freitag und Montag und ...