Viele Beutelschneider versuchen jetzt mitten in der Corona-Börsenkrise abzuzocken. Nicht so unsere hochgeschätzte Partnerredaktion Smart Investor! Im Gegenteil: In Zeiten der Corona-Börsen, die viele Anleger arg verunsichern, können Sie kostenlos und unverbindlich die aktuelle Smart Investor-Ausgabe mit brandaktuellen Analysen und wertvollen Tipps, die Ihr Vermögen erhalten und vermehren, unter abonnement@smartinvestor.de anfordern!



Ein persönliches Leseexemplar, das eigentlich 6,40 € am Kiosk kostet, wird Ihnen umgehend an Ihre Wunschadresse geschickt! Jetzt einfach eine E-Mail an abonnement@smartinvestor.de !

Das Coronavirus und die Lungenkrankheit COVID-19 beherrschen die Nachrichtenlage. Aber was bedeutet dies mittelfristig für die Märkte? Erfahren Sie in der aktuellen März-Ausgabe des Smart Investor worauf es beim „Anlegen im Zeichen des Virus“ wirklich ankommt. Ein Auszug:



Anlegen im Zeichen des Virus



Während die Aktienmärkte neue Allzeithochs markieren, führt uns der COVID-19-Ausbruch die Verletzlichkeit der Weltgemeinschaft vor Augen.



„Lautlose Killer“

Virenausbrüche und Pandemien sind der Stoff, aus dem Hollywood-Thriller wie „Outbreak“ (1995, deutsche Fassung: „Lautlose Killer“) von Wolfgang Petersen gesponnen werden. Nach rund zwei Stunden, einem Eimer Popcorn und einem XXL-Becher Cola ist das schaurige Spektakel dann vorbei. Diesmal nicht, denn der neue SARS-CoV-2-Virus, Auslöser der Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), wütet nun bereits im zweiten Monat in China. Während die offiziellen chinesischen Zahlen zum Redaktionsschluss (21.02.2020) dieser Ausgabe ein Abflachen der Zuwachsraten der Infizierten ausweisen, nimmt die Anzahl der Ansteckungen außerhalb Chinas, ausgehend von einem niedrigen Niveau, derzeit exponentiell zu. Dabei dürfte die Dunkelziffer – je nach Weltregion – erheblich sein.





Wer nicht gerade ein Epidemiologe oder Virologe ist, kann in der Diskussion um COVID-19 eigentlich nur mit gesundem Halbwissen glänzen. Nach wie vor unbekannt – zumindest für Außenstehende – ist der eigentliche Ursprung der Epidemie. Gesichert ist der Ausbruchsort: die chinesische Großstadt Wuhan in der Provinz Hubei. Schon über die näheren Umstände schießen die Theorien jedoch ins Kraut. Offiziell gilt der Huanan-Seafood-Markt, auf dem auch lebendige Wildtiere gehandelt werden, als der Ort, an dem das Virus auf den Menschen übergesprungen sein soll. Andererseits befindet sich mit dem Wuhan Institute of Virology auch das einzige chinesische Hochsicherheitsbiolabor der Schutzstufe vier („biosafety level 4“) im Stadtgebiet, was zu Spekulationen führte, dass das Virus von dort entweder versehentlich entwichen oder gar absichtlich freigesetzt worden sein könnte. Wo überzeugende Erklärungen fehlen, verbreiten sich Gerüchte noch schneller als das Virus selbst. Wer Interesse an solchen Theorien hat, findet im Internet haufenweise selbsternannte Hobby-Virologen, die in aller Regel nicht um Erklärungen bzw. Theorien verlegen sind. An diesen Spekulationen wollen wir uns hier allerdings nicht beteiligen.