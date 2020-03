GFT Technologies will Aktionären der Gesellschaft je Aktie eine Dividende von 0,30 Euro für das Geschäftsjahr 2019 zahlen. „Aufgrund einer Steuerquote über den Erwartungen (27 Prozent) liegt die Ausschüttungsquote mit 58 Prozent über der bisherigen kommunizierten Bandbreite von 20 - 40 Prozent des Periodenüberschusses des GFT Konzerns”, so das Unternehmen am Mittwoch. Zukünftig wollen die Stuttgarter 20 bis 50 Prozent des ...