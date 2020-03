Starten die Aktienmärkte nun so etwas wie eine „Katastrophenrally“? Die heutige Rally ist vor allem ausgelöst durch die stark gesunkene Wahrscheinlichkeit, dass Bernie Sanders sich bei den US-Demokraten durchsetzen wird – das schwebte wie ein Damoklessschert über den Märkten. Wichtiger aber ist, dass mit der großen Zinssenkung durch die Fed US-Staatsanleihen als einzig verbliebener sicherer „Rendite-Hafen“ immer unattraktiver werden – aus finanzieller Repression wird nun immer stärker „TINA“ (es gibt für Geld-Verwalter noch weniger Alternativen. Dazu die massive Flutung an Liquidität durch die Fed durch die Zinssenkung sowie immenser Volumina am Repo-Markt (heute erneut 100 Milliarden Dollar) sowie absehbar fiskalische Stimulusmaßnahmen weltweit. Und so könnten die Aktienmärkte trotz Coronavirus zu einer Rally einsetzen – gewissermaßen das letzte „Hurra“..

Das Video "Start der Katastrophenrally? Marktgeflüster" sehen Sie hier..

