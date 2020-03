Lippstadt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Sandbar Asset Management baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von HELLA leicht aus:Die Shortseller von Sandbar Asset Management haben ihr Engagement in den Aktien des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ein Stück weit erhöht. [ mehr