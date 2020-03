Nach vorläufigen Zahlen macht Hypoport 2019 einen Umsatz von 337 Millionen Euro (2018: 266 Millionen Euro). Das ist ein Plus von 27 Prozent. Das EBIT steigt von 29,3 Millionen Euro auf 33,0 Millionen Euro an. Hier beläuft sich die Steigerung auf 13 Prozent.Weitere Zahlen wird Hypoport am 9. März präsentieren, der Geschäftsbericht soll am 23. März veröffentlicht werden. ...