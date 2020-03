FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschaftliche Hilfmaßnahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Covid-19-Epidemie machen Börsianern am Donnerstagmorgen Mut. Der Broker IG indizierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 12 210 Punkte. Damit würde der Leitindex die Erholung der vergangenen beiden Tage fortführen. "Der IWF als Kreditgeber wird oft als letzte Zuflucht angesehen, aber diesmal hat er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt", schrieb Stratege Steven Innes vom Broker Axicorp. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Maßnahmen folgen.

Um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, stellt der IWF insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (44,9 Mrd Euro) für Notkredite zur Verfügung.

Zudem stellt das US-Repräsentantenhaus für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereit. An der Wall Street konnte der Dow daraufhin am Vortag die hohen Verluste vom Dienstag mehr als wettmachen. Auch an den fernöstlichen Börsen standen die Kursampeln am Morgen auf grün. "Die Regierungen versuchen, die wirtschaftlichen Schäden so weit wie möglich zu begrenzen. Und das honorieren die Börsen zur Zeit mit Kursgewinnen", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners./bek/mis