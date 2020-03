Wie geht es für die Aktienmärkte jetzt weiter? Gestern wieder eine fulminante Rally, der Dow Jones hat in den letzten drei Tagen geradezu wahnsinnige Bewegungen gemacht: am Montag knapp 1300 Punkte nach oben, am Dienstag 750 Punkte nach unten, und gestern wieder fast 1300 Punkte nach oben. Ein Blick in die Geschichte gibt vielleicht Lektionen darüber, was in den nächsten Tagen und Wochen für die Aktienmärkte zu erwarten ist – und derzeit ähneln die starken Auf- und ab-Bewegungen an die Zeit der Eurokrise im Jahr 2011. Damals ging es für die Aktienmärkte zwei Monate rauf und runter, bis dann ein Boden gefunden war. Wiederholt sich das – und die Aktienmärkte beruhigen sich dann ab April, nachdem die Turbulenzen im Februar begonnen hatten? Nach der Rally gestern nun wieder Verunsicherung, weil Kalifornien den Notstand ausruft..

