Paycom Software (PAYC) bereitet sich für den nächsten Ausbruch nach Norden!

Der Chart befindet sich langfristig in einem stabilen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Mittelfristig hingegen wurde der Aufwärtstrend gebrochen und die Aktie verläuft neutral. Dies ist zunächst an der starken Korrektur der Indizes geschuldet.

Rückblick: Paycom Software Inc. ist ein cloudbasierter Anbieter im Bereich Human Ressources, der Lösungen als Software-as-a-Service (SaaS) anbietet. Dazu zählt alles Rund um den Beschäftigungszyklus, die Pensionierung, sowie ums Gehalt und Zeitmanagement.

Meinung: Trotz der angespannten Lage an der Wallstreet letzter Woche, konnte Paycom Software Inc. relativ gut die Unterstützungszonen halten und verläuft weiterhin über den 200 gleitenden Durchschnitt. Vorerst bleibt die Frage offen ob wir weiterhin einen Anstieg bei den US-Märkten sehen oder ob der Corona-Virus erneut für Panik sorgt. In beiden Fällen könnte man durch entsprechenden Stopps und ggf. kleineren Positionsgrößen gut vorbereitet sein.

Chart vom 04.03.2020 Kurs: 294 USD

Setup: Sollte die Aktie über die gleitenden Durschnitte 20 und 50 klettern bei ca. 298 USD, könnte man Long-Einstiege in Betracht ziehen. Der Stopp könnte knapp unter dem letzten Tief bei 263 USD platziert werden und Gewinne könnten bei 325.78 USD sowie bei 342 USD realisiert werden. Beide Marken agieren als Widerstandszonen und werden auch somit durch anderen Marktteilnehmern beobachtet.

Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 6. Mai bekanntgegeben und um dieses Ereignis herum sollten keine neue Setup eingegangen werden.

Meine Meinung zu PAYC ist bullisch

Autor: Silviya Marinska besitzt aktuell keine Positionen in PAYC