Aktuell werden zur Eindämmung des Corona-Virus weltweit Großveranstaltungen abgesagt und die Leute bleiben tendenziell in ihren eigenen vier Wänden. Dies kommt dem weltweit größten Streamingdienst Netflix zugute. Der Streaming-Platzhirsch ist sowieso in einem äußerst wachstumsstarken Markt unterwegs und kann für das erste Quartal 2020 ein Gewinn pro Aktie von 1,66 US-Dollar prognostizieren. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 entspricht dies einer Steigerung von 118 %. In diesen Zahlen ist der „Corona-Effekt“ noch nicht enthalten. Weiters wird Netflix sein erwartetes 2020er KGV von 61,78 auf 31,81 in 2022 senken können, wenn die erwarteten Wachstumszahlen aufrechtzuerhalten sind. Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. Diesen Vorsprung gilt es für die Wettbewerber aufzuholen.

Die hohen KGVs verändern auch die Charakteristik der Kursentwicklung. Kommen bei den Marktakteuren Zweifel an den Wachstumsraten auf, kann der Kurs auch stark einbrechen. Trotz aller Risiken konnte der Aktienkurs von Netflix ein enormes Wachstum verzeichnen. Der Wert erreichte in diesem Umfeld Mitte 2018 das all time high. Ab Mitte 2018 veränderte sich die Kurscharakteristik in Richtung Seitwärtsmarkt mit zwei ausgeprägten Kurskorrekturen. Ende September 2019 konnte die zweite Korrektur abgeschlossen werden und der Kurs bildet danach einen bis heute gültigen Aufwärtstrend aus. Der Widerstand bei 384,75 US-Dollar wird aktuell wieder getestet. Kann dieser überwunden werden, ist auch ein neuerlicher Test des all time high bei 420 US-Dollar im Fokus, nachdem der Virus Netflix in die Hände spielt. Eine wichtige Unterstützung bildet nun die Marke von 342,64 US-Dollar.