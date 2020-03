DAX kann sich zunächst fangen

Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) befindet sich weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index habe am 03. März in der laufenden Gegenbewegung die zuvor noch offene Kurslücke bei 12.211 Punkten wie erwartet schließen können. [ mehr