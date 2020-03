Die Unsicherheit über die Geschwindigkeit, mit der sich der Virus verbreitet, löste in den Finanzmärkten Besorgnis aus.

Der Ausbruch des Coronavirus mit seinem Epizentrum in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, 800 km westlich von Schanghai, griff im Februar auf die meisten Kontinente über. Die Unsicherheit über die Geschwindigkeit, mit der sich der Virus verbreitet, löste in den Finanzmärkten Besorgnis aus. Gleichzeitig hatten die Versuche von Unternehmen und Behörden, die Verbreitung des Virus durch die Einschränkung von Aktivitäten einzudämmen, sofortige realwirtschaftliche Konsequenzen. Auch die ersten Signale bezüglich wirtschaftlicher Anreize wurden im Laufe des Februars gegeben – unter anderem aus China, wo bereits konkrete Maßnahmen eingeleitet worden sind. Die ersten vorausschauenden Konjunkturbarometer deuteten auch darauf, dass dies unbedingt notwendig werden kann.

Die ersten Primärwahlen, bei denen die Demokraten in den einzelnen amerikanischen Bundesstaaten darüber abstimmen, wer ihr Präsidentkandidat und damit bei der Präsidentschaftswahl im November Herausforderer des Republikaners Donald Trump sein soll, sind nun durchgeführt. Nach einem guten Start verlor der junge Pete Buttigieg schnell an Momentum und zog seine Kandidatur zurück. Dagegen bekam der moderate 77-jährige frühere Vicepräsidenten von Barak Obama, Joe Biden, nach einem schwachen Start wieder Wind in die Segel. Deshalb sieht es jetzt so aus, als ob sich der Kampf um die Nominierung zwischen Joe Biden und dem linksgerichteten Bernie Sanders, der den Bundesstaat Vermont im Senat vertritt, abspielen wird. Der Milliardär Michael Bloomberg scheint zu spät in den Wahlkampf eingetreten zu sein, um bis nach ganz oben gelangen zu können.

Bilanzen im Schatten des Coronavirus



Marktrendite

Die Unternehmen haben ihre Bilanzen für das vierte Quartal und damit für 2019 vorgelegt. Die Zahlen für das vierte Quartal sind im Allgemeinen gut – unter anderem mit einem zweistelligen Gewinnwachstum (gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres) bei den weltgrößten Unternehmen. Der Gewinn je Aktie überraschte positiv mit durchschnittlich 4 %, was ungefähr dem Niveau der früheren Quartale von 2019 entsprach. Die jüngsten Signale sind jedoch zum Teil vom Coronavirus überschattet, der unter anderem bei mehreren Unternehmen die Versorgungsketten beeinträchtigt hat. Beispielsweise haben Apple und Microsoft vor diesem Hintergrund Abwärtskorrekturen vorgenommen.

Der Coronavirus versetzte den Aktien im Februar einen harten Stoß nach unten