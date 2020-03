An der Börse wurden die Zahlen von Nel ASA mit Spannung erwartet - und die Daten sorgen für ein Kursplus des norwegischen Wasserstoff-Titels. Aktuell gewinnt die Nel Aktie im Tradegate-Handel 3,75 Prozent auf 1,217 Euro an Wert. Gemessen an der üblichen Volatilität des Anteilscheins ist dies eine moderate Kursbewegung. Diese lässt die Nel Aktie allerdings in den Bereich der charttechnisch sehr wichtigen Widerstandsmarke im Bereich ...