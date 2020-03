Ein kurzes charttechnisches Update zur Paion Aktie, die in den kommenden Wochen wegen der anstehenden Entscheidung der US-Behörde FDA zur Zulassung des neuartigen Narkosemittels Remimazolam verstärkt in den Blickpunkt rückt. In den letzten Tagen konnte die Biopharma-Aktie bereits Teile der „Coronavirus-Panik” wieder abschütteln. Nach dem Rutsch auf 1,90 Euro, die am Freitag erreicht wurden, ging es wieder auf bis zu 2,19 Euro ...