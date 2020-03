Rational verhalten und Impulsivität vermeiden - Die längerfristigen Aussichten für gut ausgewählte Aktienanlagen bleiben trotz Corona positiv.

Kurz vor Vollendung eines elfjährigen Laufs schwenken die Weltbörsen auf Korrekturmodus um. Ausgelöst durch eine Virus-Epidemie in China bricht sich der Gedanke unter den Marktteilnehmern Bahn, dass die Konsequenz der Krankheitswelle eine deutliche, weltweite Konjunktureintrübung sein wird. Tatsächlich haben die ersten Unternehmen bereits Gewinnwarnungen herausgegeben. Apple, BASF, Mastercard, Lufthansa, Microsoft – um nur einige wenige zu nennen – wiesen auf Beeinträchtigungen ihres Geschäftes in China hin. Andere Unternehmen werden folgen.

Der mehrwöchige Stillstand Chinas wird ganz unweigerlich zu einer Einschränkung der dortigen Wirtschaftsleistung führen. Mehr noch: Weil China stark mit der Weltwirtschaft verwoben ist, drohen Auswirkungen auch auf andere Volkswirtschaften. Erste Zahlen aus der Automobilbranche, die ohnehin seit geraumer Zeit unter Druck steht, deuten vernehmbare Absatzrückgänge an. Besonders gebeutelt ist die Reisebranche, die an jeder Krise an vorderster Front teilnimmt. Es spricht Bände, dass fast alle großen Fluglinien ihren Flugbetrieb auf das chinesische Festland eingeschränkt bzw. eingestellt haben.