DPAM-Anlagechefs: Durch das Cornonavirus ausgelösten Reaktionen sind überzogen

Kernanleihen sind überkauft

Besonders seit dem Beginn des Jahrtausends haben Investoren Angst vor wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten – mal mehr, mal weniger. Zuletzt kamen auch noch klimabezogene Risiken hinzu. Mit einem ganz neuen, diesmal biologischen Angstfaktor, hatte aber niemand gerechnet. „Der Ausbruch des Coronavirus hat die Bewertungen an den Kernanleihenmärkten auf übermäßig hohe Niveaus getrieben, die eine tiefe und globale Rezession vermuten lassen. Unsere auf Markterwartungen basierenden Bewertungsmodelle zeigen, dass Euro-Staatsanleihen mittlerweile überteuert bzw. überkauft sind“, sagt Peter De Coensel, CIO Fixed Income bei DPAM.

Die Märkte entwickeln sich derzeit unter der Prämisse, dass die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien tief negativ bleiben wird. Jede Korrektur bei Aktien wird dementsprechend in höhere Kursniveaus bei Kernanleihen umgesetzt. „Der Eintritt in eine neue Ära, in der auch längere Phasen positiver Korrelation zwischen Anleihen und Aktien auftreten, wird einen Bruch mit der Kultur der Angst erfordern“, betont der DPAM-Rentenchef.