Nachgefragt | Einsatz von Big Data, Machine Learning & AI in der Fondsindustrie

Heiße Luft oder konkreter Mehrwert? Ob im Portfoliomanagement, in der Administration, im Marketing oder Vertrieb: Wie Fondsanbieter das Potenzial von Big Data, Machine Learning und in manchen Fällen auch bereits Künstlicher Intelligenz in der Praxis bereits konkret nutzen, konnte die e-fundresearch.com Redaktion in der neuesten Ausgabe von #Nachgefragt in Erfahrung bringen.





