DIW-Forscherin Katharina Wrohlich: Verdienstlücke im Kopf

Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt weniger als Männer. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin, nennt im Video Ursachen des sogenannten Gender Pay Gaps.Die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern, der sogenannte Gender Pay Gap, schlägt sich nicht nur auf dem Gehaltszettel nieder, sondern zeigt sich auch in Umfragen. So haben Frauen mit Blick auf ihre künftigen Löhne deutlich geringere Erwartungen als Männer. Darüber hinaus bewerten auch sie es als gerecht, wenn Frauen für dieselbe Arbeit ein niedrigeres Gehalt bekommen als Männer.Das sind zentrale Ergebnisse dreier Studien, die anlässlich des bevorstehenden Internationalen Frauentages und des Equal Pay Days am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW...