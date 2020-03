Mach einem grandiosen Jahrzehnt: Wie geht es weiter mit "Low Risk"-Aktien?

Der Zeitraum von 2010 bis 2019 barg viele Überraschungen. Zu Beginn des Jahrzehnts – im Anschluss an den schlimmsten Finanzmarkteinbruch seit den 1930er Jahren – hatten die meisten Anleger nur wenig Hoffnung und erwarteten keineswegs die Erträge, die sich anschließend ergaben. Im Durchschnitt stiegen die Kurse an den globalen Aktienmärkten in dem Zeitraum um jährlich 10 % an. Doch das war noch nicht alles.

Im abgelaufenen Jahrzehnt kam es auch zum spektakulären Aufstieg der großen Technologieaktien in den USA und in China (FAANG und BAT). US-Aktien entwickelten sich mit Abstand besser als Titel aus allen übrigen Regionen. Gleichzeitig schnitt der Anlagestil „Growth“ besser ab als „Value“. Besonders wichtig war, dass die Kurse sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihenmärkten gleichzeitig stiegen. Dies ermöglichte auch allen gemischten Portfolios eine attraktive Wertentwicklung. Angesichts hoher Renditen und allgemein niedriger Volatilität an den Aktienmärkten ergab sich nicht zuletzt eine hervorragende Rendite/Risiko-Relation, speziell bei US-Aktien.

Die letzten zehn Jahre erwiesen sich auch im Hinblick auf die Entwicklung von Faktoren als bemerkenswert. Allgemein gesprochen war es die beste Dekade in der jüngeren Geschichte für den Faktor Low Volatility, der den höchsten Ertrag pro Risikoeinheit abwarf. Während dies für den globalen Aktienmarkt, die US-Börse und die Schwellenländer galt, traf dies auf Europa jedoch nicht zu.