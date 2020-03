United Airlines sucht einen Boden – Markt scheint bereinigt!

Weltweit hat das Corona-Virus hat die Aktienmärkte in Angst und Schrecken versetzt, allen voran die Fluggesellschaften. United Airlines musste harte Einschnitte in Form von Einreiseverboten und schwindenden Passagierzahlen hinnehmen. Langsam scheint sich die Lage jedoch zu beruhigen und eine gewisse Stabilisierung einzutreten. In den letzten Handelstagen ist die Aktie in den Bereich der Verlaufstiefs aus 2017 um 56,51 US-Dollar zurückgesetzt und hat eine grobe Seitwärtskonsolidierung eingeschlagen. Das ist ein klares Zeichen für eine gewisse Beruhigung, spekulativ könnte hieraus sogar ein Long-Investment hervorgehen.