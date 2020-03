Deutsche Unternehmen von Lieferausfällen aus China weniger betroffen

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die mit der Corona-Epidemie verbundene Störung von Lieferketten durch Produktionsausfälle in China könnte die deutsche Wirtschaft weniger hart treffen als befürchtet, so die Analysten von Postbank Research.Sie würden schätzen, dass chinesische Zulieferer nur für etwa ein Prozent der in deutschen Produktionshallen benötigten Zwischenprodukte eine kritische Rolle spielen würden. [ mehr