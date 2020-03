Nun also doch: Am Mittwoch ist Bodo Ramelow (Linke) im dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit zum neuen Ministerpräsident von Thüringen gewählt worden. Die breite Aufmerksamkeit für die Wahl des Linkenpolitikers verdrängt indes die Auseinandersetzung um brutale Gewaltfantasien in den Reihen der Linkspartei. Dabei werfen die bizarren Revolutions-Fantasien, die bei einem Strategiekongress der Partei am Wochenende

Der Beitrag Ramelow-Wahl verdrängt Auseinandersetzung um brutale Revolutionsfantasien bei der Linken erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.