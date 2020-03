FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschend schwacher Ausblick des Zulieferers Continental hat am Donnerstag die gesamte Auto-Branche belastet und den Dax mit nach unten gezogen. Denn im Sog der Conti-Aktien büßten auch die Autowerte BMW , Daimler und Volkswagen an Wert ein. Der deutsche Leitindex verlor am frühen Nachmittag 1,6 Prozent auf 11 932,58 Punkte und beendete die leichte Erholung der vergangenen beiden Tage.

Continental brachen im Tief um 14 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit fast sieben Jahren. Vom Rekordhoch vom Januar 2018 hat sich der Kurs gedrittelt. Die Hannoveraner warnen nach einem Milliardenverlust und einer gekürzten Dividende vor einem weiteren schwachen Jahr. Die Profitabilität dürfte nochmals stark zurückgehen. Zuletzt betrug der Kursrutsch noch 10,6 Prozent. Dies belastete auch die Kurse anderer Autozulieferer wie Infineon , Thyssenkrupp , Schaeffler und Hella .