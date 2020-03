US-Anleihen legen stark zu - neue Corona-Sorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen waren am Donnerstag wieder stark gefragt. Ihre Kurse legten zu, besonders in den langen Laufzeiten. Die Renditen gaben im Gegenzug nach. Im maßgeblichen zehnjährigen Laufzeitbereich fiel die Rendite in Richtung ihres erst in dieser Woche erreichten Rekordtiefs von 0,9 Prozent. Die Kurse dreißigjähriger Treasuries stiegen massiv.

Die amerikanischen Börsen werden mit deutlichen Verlusten erwartet. Besorgnis löst unter Anlegern vor allem die zunehmend internationale Verbreitung des neuartigen Coronavirus aus. Dass die Neuinfektionen in China selbst, von wo das Virus stammt, abnehmen, sorgt nicht für Beruhigung. Konjunkturdaten spielten in diesem Umfeld zunächst keine große Rolle.

Zweijährige Anleihen stiegen um 7/32 Punkte auf 101 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,56 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 17/32 Punkte auf 102 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,67 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere legten um einen ganzen und 3/32 Punkte auf 105 11/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,94 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um zwei ganze 24/32 Punkte auf 109 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent./bgf/jsl/fba