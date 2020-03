Die aktuellen Lieblingstitel der Kames Capital Portfoliomanager

Everbridge - Software-as-a-Service ist ein auf einem monatlichen Abonnement basierendes Geschäftsmodell, das in der 'Cloud' (wie Netflix oder Spotify) gehostet wird. Everbridge verwendet dasselbe Modell, tut aber etwas viel Wichtigeres: Sie retten Leben und Geld während und nach einer Krise. Ihr System kann pro Minute Millionen kritischer Nachrichten aussenden, Live-Datenfeeds analysieren, ein Situationsbewusstsein schaffen und mehrere Modalitäten (z.B. Text, E-Mail, Apps) verwenden, und das alles während eines Notfalls. Im Gegensatz zu herkömmlichen One way-Notfallkommunikationssystemen wird ihr Erfolg über eine skalierbare, cloud-basierte Notifikationsmaschine und Kontaktdatenbank aufgebaut. Everbridge ist weltweit führend in diesem Bereich. Zu den Kunden zählen unter anderem Blue-Chips und Regierungen (z.B. Facebook, Uber, Mircrosoft, Oracle, Florida, Met Police und Airbus). Everbridge verzeichnet auch eine starke Dynamik im Hinblick auf das Interesse von Unternehmen, die sich mit Pandemien befassen.

Arqiva - Arqiva ist eine Gruppe von Unternehmen, die ein Portfolio von Vermögenswerten der Kommunikationsinfrastruktur besitzt und betreibt. Die Haupteinnahmequelle des Unternehmens sind Fernseh- und Radioübertragungsdienste. In Großbritannien besitzen sie in diesem Bereich eine Monopolstellung. Arqiva's Hauptstärke ist das regulierte Monopol, das zu stetigen inflationsbedingten vertraglich vereinbarten Einnahmen führt, die den Anleihegläubigern stabile und vorhersehbare, nicht zyklische Einnahmen bieten. In der Kapitalstruktur gibt es sowohl Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch hochverzinsliche Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Unabhängig von den individuellen Präferenzen ist Arqiva ein Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten und Bewertungen, die einen Platz in den Portfolios der Investoren rechtfertigen.