Die Aktienmärkte schwanken mit starker Volatilität hin und her: in den letzten Handelstagen liegt beim Leitindex S&P 500 die durchschnittliche Handelsspanne von Tagestief zu Tageshoch bei 3,9%! Es ist derzeit ein Kampf um die Kontrolle, der für diese Schwankungen sorgt: auf der einen Seite die Notenbanken mit ihren Beruhigungsversuchen, auf der Gegenseite die ökonomische Realität durch die massiven Folgewirkungen des Coronavirus für die Unternehmen. Wer wird diesen Kampf um die Kontrolle gewinnen? Ist Liquidität für die Aktienmärkte wichtiger als ökonomische Realität? Die Märkte (Fed Fund Futures) gehen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 100% davon aus, dass die Fed am 18.März die Zinsen erneut mit einem großen 0,5%-Schritt senken wird..

Das Video "Kampf um die Kontrolle!" sehen Sie hier..