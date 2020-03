Das größte Problem von Afrika ist die Außenwahrnehmung des Kontinents. Jahrelang haben Entwicklungspolitiker und Helfer den afrikanischen Regierungen souffliert, für all das von ihnen angerichtete Elend sei in Wirklichkeit das böse Erbe des Kolonialismus verantwortlich. Daraus hat sich ein einträgliches Geschäftsmodell entwickelt, und große Teile dessen, was in den Verantwortungsbereich eines Staates fällt – Gesundheit, Bildung,

Der Beitrag Marshallplan mit Afrika erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Volker Seitz.