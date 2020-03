Verianos Real Estate hat in die erste Tranche eine Anleihe im Volumen von 4,25 Millionen Euro begeben. Die Platzierung erfolgte im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren. Geplant war eigentlich, in dieser Runde bis zu 10 Millionen Euro am Markt zu platzieren.Die Anleihe läuft über fünf Jahre, sie ist jährlich mit 6,0 Prozent verzinst. Handelbar ist das Papier ab sofort im Open Market in Frankfurt. ...