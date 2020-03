WIEN (dpa-AFX) - Das Ölkartell Opec ist für eine kräftige Förderkürzung beim Rohöl, setzt aber auch auf die Unterstützung seiner zehn Kooperationspartner. Am Freitag wollen die insgesamt 24 Staaten ("Opec+") darüber beraten, ob sie künftig 1,5 Millionen Barrel Öl pro Tag weniger aus dem Boden pumpen werden als zuletzt. Die Opec hat sich am Donnerstag auf diese Strategie verständigt, nachdem der Ölpreis auch wegen der Folgen des neuen Coronavirus in die Knie gegangen war. Die 14 Opec-Mitglieder wollen dafür die Tagesproduktion um eine Million Barrel Öl kürzen und hoffen auf eine Reduktion bei den Partnern um 500 000 Barrel (je 159 Liter). Ob Russland und die anderen Partnerländer dieser Strategie folgen, ist aber nicht sicher.

Zunächst hatte das Ölkartell am Donnerstag mitgeteilt, dass eine entsprechende Kürzung für das zweite Quartal angestrebt wird. Nach weiteren Verhandlungen hieß es am späten Donnerstagabend, dass man den Strategievorschlag gleich auf das gesamte Jahr 2020 ausgeweitet habe - eine Verschärfung des Plans, nachdem am Nachmittag der Ölpreis nach der ersten Ankündigung nicht gestiegen war.