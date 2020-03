DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE ERWARTET - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer Coronavirus-Pandemie hat die Aktienmärkte nach einer kurzen Stabilisierungsphase Mitte der Woche wieder fest im Griff. Der Broker IG indizierte den Dax am Freitag knapp zwei Stunden vor Handelsstart 2,25 Prozent tiefer. Damit rutscht der deutsche Leitindex wieder in die Nähe des Anfang der Woche erreichten Tiefststands, seitdem der Markt wegen des neuartigen Coronavirus ins Rutschen gekommen ist.

USA: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Am US-Aktienmarkt regiert wegen des neuartigen Coronavirus weiterhin die Unsicherheit. Nach dem deutlichen Vortagesgewinn ging es am Donnerstag wieder ebenso deutlich bergab - und damit die Achterbahnfahrt der letzten Tage weiter. Der Dow Jones Industrial verlor 3,58 Prozent auf 26 121,28 Punkte. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom rief inzwischen wegen der Ausbreitung des Virus den Notstand aus.

ASIEN: - SCHWACH - Die Börsen Asiens haben am Freitag im Sog einer schwachen Wall Street deutlich nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank um 1,35 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong noch deutlicher um 2,36 Prozent nachgab. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem kräftigen Minus von 2,7 Prozent besonders schwach.

^

DAX -1,51% 11944,72

XDAX -3,89% 11768,18

EuroSTOXX 50 -1,67% 3363,58

Stoxx50 -1,13% 3137,94



DJIA -3,58% 26121,28

S&P 500 -3,39% 3023,94

NASDAQ 100 -3,1% 8671,66°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 0,27% 179,31°



DEVISEN:



^

Euro/USD -0,02% 1,1226

USD/Yen -0,19% 105,81

Euro/Yen -0,17% 118,83°



ROHÖL:



^

Brent -0,55 USD 49,44

WTI -0,48 USD 45,42 °



