Nach dem gestrigen Abverkauf geht es heute Nacht weiter abwärts für die Aktienmärkte. Auslöser sind vor allem die neuen Coronavirus-Fälle in den USA, in New York sind 2700 Menschen unter (freiwilliger) Quarantäne. Was die Aktienmärkte zunehmend beunruhigt ist vor allem auch die schlechte Figur, die die Trump-Administration derzeit abgibt in Sachen Coronavirus- Trump selbst versucht zu verharmlosen und die Schuld für die zu wenigen Coronavirus-Tests auf Obama zu schieben. In Asien die Aktienmärkte tiefrot, der Nikkei so tief wie seit sechs Monaten nicht mehr, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe mit einem neuen Allzeittief. Heute die US-Arbeitsmarktdaten – aber die spielen wohl derzeit nur eine Nebenrolle. Heute Nacht intressante Aussagen von Fed-Mitgliedern – die Märkte erwarten einne weitere 0,5%-Senkung in der nächsten Woche..

Das Video "Es geht ab(wärts)!" sehen Sie hier..