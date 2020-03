Moderna (MRNA): potentieller Corona-Killer mit CRV 2.8

Das Unternehmen entwickelte innerhalb weniger Wochen nach dem Ausbruch des Virus einen Impfstoff auf mRNA-Basis, mit dem bald klinische Tests beginnen sollen. Es besteht die Hoffnung, dass die Methode schneller als bei konventionellen Impfstoffen zum Erfolg führt.

Gelingt so der Kampf gegen das Corona-Virus? mRNA-Methode von Moderna Inc. könnte Impfstoff-Entwicklung beschleunigen. Aktie wieder mit Long Setup

Symbol: MRNA ISIN: US60770K1079

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Die Aktie konnte dank des Corona-Virus ein Plus von etwas über 74 Prozent hinlegen. Der Kurs stieg im Halbjahresverlauf zunächst moderat an, konnte aber in der letzten Februarwoche deutlich zulegen und erreichte am 27. sein Allzeithoch. Momentan gibt es nach einer Konsolidierung eine Seitwärtsbewegung mit jeweils einer relativ klar definierten Unterstützungs- und Widerstandslinie.