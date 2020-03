Übergeordnet betrachtet befindet sich der Aktienkurs von Vonovia seit dem ersten Handelstag am 11.7.2013 in einem Aufwärtstrend mit einer jährlichen Steigerung von rund 15 Prozent. Die Diskussion rund um den Berliner Mietendeckel in der zweiten Hälfte von 2019 sorgte innerhalb dieses Trendkanals für eine kurze Seitwärtsentwicklung, in der die untere Begrenzung Mitte September 2019 getestet wurde. Im Vorfeld der Veröffentlichung des 2019er Geschäftsberichts am 5. März 2020 konnte die Aktie im Zeitraum von 2 Monaten 18 Prozent zulegen und bildete am 19. Februar ein all time high bei 54,48 Euro heraus. Der darauf folgende Einbruch aufgrund der Corona-Folgen stoppt exakt auf dem wichtigen Widerstand bei 48 Euro. Der anschließende Rebound auf 53,00 Euro egalisiert beinahe den Kursverlust und nimmt wieder Fahrt in Richtung all time high auf. Das Papier kann sich in dieser Phase entscheidend (rund 13 %) von der Entwicklung des DAX absetzen. Kann das all time high überwunden werden, eröffnet sich eine Chance, auch die 57,36 Euro mittelfristig zu erreichen. Bleiben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie ein niedriger Zinssatz aufrecht, bildet der Bereich rund um 48 Euro eine verlässliche Unterstützung.

Der ausgewählte Call (Basispreis 54 Euro) mit der WKN JM4HAX weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 18,62 % auf. Hier erwarten die Marktakteure trotz der Panik eine relative Beruhigung im Underlying Vonovia.