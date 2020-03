Im frühen Handel an der Frankfurter Börse verliert die Nel Aktie deutlich an Boden. Bei 1,012 Euro liegt die Wasserstoff-Aktie derzeit, ein Minus von rund 7 Prozent zum gestrigen Schlusskurs und quasi das bisherige Tagestief in einem Handel, der erst wenige Minuten läuft. Nachdem die Zahlen von Nel für das vierte Quartal 2019 gestern keinen Ausbruch über wichtige charttechnische Hürde bei 1,210/1,228 Euro brachten, rauscht der ...