New York (www.aktiencheck.de) - Anzeichen einer schnellen, globalen Ausbreitung des Coronavirus führten in den letzten Tagen zu einer dramatischen Neubewertung der Risiken auf den Aktien- und Anleihemärkten, so Jon Jonsson, Senior Portfolio Manager - Global Fixed Income bei Neuberger Berman.Die zehnjährige US-Anleiherendite sei gerade auf einen neuen Tiefststand abgesackt, doch der Coronaschock sei noch bei Weitem nicht ausgestanden: So nehme in Italien und Korea die Zahl der Neuansteckungen schnell zu und der Zusammenbruch des offiziellen Einkaufsmanager-Index (PMI) in China lege nahe, dass die makroökonomischen Auswirkungen weit schwerer seien als erwartet.