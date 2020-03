Wie bei so vielen anderen Anteilscheinen auch geht es für die Evotec Aktie heute Morgen nach unten. Aktuelle Indikationen für die TecDAX-notierte Biotech-Aktie liegen bei 22,28/22,34 Euro und deuten damit ein mögliches neues charttechnisches Verkaufssignal an. In den letzten drei Handelstagen kam die Evotec Aktie mit ihrer Erholungsbewegung schon nicht mehr richtig voran - ein erstes potenzielles Warnzeichen. In dem Zeitraum konnte ...