Treasury hatte gestern weitere Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen in der Eastern C Zone des Goliath-Projekts gemeldet, erläutert PI, sowie Resultate der Bestimmungsbohrungen in der Main Zone vorgelegt.

Wie die Analysten ausführen, habe das Unternehmen dabei in der Eastern C Zone jetzt in sieben Bohrungen mehr als 10 g/t Gold entlang eines Streichens von 200 Metern nachgewiesen. Die Eastern C Zone liegt rund 200 Meter im Streichen der östlichen Ausdehnung der Main Zone.

Die Highlights der jetzt gemeldeten Bohrergebnisse waren:

- 1,35g/t Au über 14,7 Meter einschließlich 6,0 g/t Au über 2,0 Meter – Eastern C Zone und

- 65,2 g/t Au über 3 Meter einschließlich 193 g/t über 1 Meter rund 15 Meter tiefer in der gleichen Bohrung – Eastern C Zone;

- 2,26 g/t Au über 15 Meter einschließlich 6,48 g/t Au über 4 Meter - Main Zone und

- 5,4 g/t Au über 4 Meter einschließlich 20,9 g/t Au über 1 Meter – neues Main Zone-Gebiet im Streichen.

Wie PI Financial weiter ausführt, demonstriere die Eastern C Zone immer wieder das Potenzial, die Ressourcenausweitung zu unterstützen und das Profil der Untertageproduktion zu verbessern, da sie in so großer Nähe zur Main Zone liege. Das Unternehmen plane nun, mit der fortlaufenden Abgrenzung der neuen Main Zone entlang des Streichen die Analyseergebnisse in Beziehung zur bekannten Vererzung in der Main Zone zu setzen, um weitere Bohrziele für zusätzliche Tests zu generieren.

Die Analysten bekräftigen somit ihr Rating „kaufen“ (spekulativ) und das Kursziel von 0,60 CAD pro Aktie, wobei PI Financial allerdings mit einem Goldpreis von 1.500 USD und einem Sicherheitsabschlag von 8% kalkuliert.

