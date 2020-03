EMX Royalty: Dank Sienna Resources beim Palladium-Boom dabei

EMX Royalty (2,58 CAD / 1,77 Euro; CA26873J1075) profitiert mit seinen Royalties, Beteiligungen und Explorationsprojekten natürlich von steigenden Preisen bei den Rohstoffen. Nicht nur der Goldpreis hat sich sehr gut entwickelt. Auch Platin gehört zu den Metallen, die in letzter Zeit eine gute Performance hinlegten. Der Preis für Palladium ist aber quasi durch die Decke gegangen. Es ist wichtiger Bestandteil der Benzinmotoren und für die Abgasreinigung zuständig. Damit ist Palladium auch in jedem Hybridmotor verbaut.

Durch Sienna Resources an Palladium mitverdienen

EMX besitzt an Sienna Resources 3 Mio. Aktien, daneben ein Royalty (NSR) von 3 Prozent am Slättbergprojekt (Nickel, Kupfer, Kobalt, Platin, Palladium). Vermutlich im Verlauf von 2020 wird EMX nochmals 3 Mio. Aktien erhalten. Und Sienna Resources besitzt nun ein weiteres Palladium-Projekt in Ontario. Der Erwerb dieses Projektes kommt so EMX auch zugute, ohne dass EMX einen Finger rühren muss. Und bei Palladium herrscht ein Defizit am Markt. In US-Dollar kostet die Feinunze Palladium nun knapp 2.500. Die Analysten von der Bank of America haben vor kurzem ihr Preisziel für Palladium auf 3.500 US-Dollar je Unze erhöht. Auch wenn der Preis für das gefragte Edelmetall etwas zurückkommen sollte, wird er immer noch stark sein und das Interesse der Investoren auf sich ziehen. Gleiches gilt für Platin.

Die Marathon North-Palladium-Liegenschaft von Sienna

Siennas zugekauftes Marathon North-Palladium-Projekt liegt direkt benachbart zum Marathom-Projekt in Ontario. Bei diesem Projekt dürfte es sich um eine der größten Palladium-Liegenschaften in Nordamerika handeln. Der bekannte Mining-Investor Eric Sprott ist dort bei der gerade abgeschlossenen Privatplatzierung mit 5 Mio. CAD beteiligt – und ist auch einer der Großaktionäre von EMX. Dies zeigt, in welchem aussichtsreichen Gebiet sich das von Sienna zugekaufte Projekt befindet. Und es zeigt auch, wie lukrativ sich die Beteiligung von EMX an Sienna entwickeln könnte.