Aufgrund der vielfältigen Gefahren scheint eine neutrale bis defensive Ausrichtung der Asset Allocation angebracht.

02.03.2020 - Seit dem Jahr 2011 hatte man das nicht mehr erlebt. Innerhalb einer Woche sackten die Kurse an den Aktienbörsen um mehr als 10% ab. Die Angst geht um, dass die Weltwirtschaft durch die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus abstürzt. In Asien und Europa haben die stark anziehenden Infektionszahlen zu teilweise drastischen Anordnungen der Behörden geführt, was sich negativ im Konsum niederschlagen wird. Aber auch in der Produktion hinterlässt das Virus Spuren, wenn Mitarbeiter in Quarantäne geschickt werden und nur noch von zu Hause arbeiten dürfen. Hinzu kommt die »Produktionspause« in China. Der Weltkonjunktur droht ein schwerer Rückschlag. Wie geht es in Anbetracht dessen an den Börsen weiter?

Kurzfristig dürfte die Zahl der Neuinfizierten in Europa und Asien (ohne China) weiter zulegen. In den USA steht die Grippeepidemie erst am Anfang. Es ist somit wahrscheinlich, dass das öffentliche Leben und die Produktion weltweit noch stärker eingeschränkt werden, als es bislang bereits der Fall ist. Insgesamt ist in Bezug auf das Coronavirus von weiteren Hiobsbotschaften auszugehen, welche Aktien und andere Risikoassets belasten.