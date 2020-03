Wenn die BMW-Aktie nach dem neuen Verkaufssignal in die Zielzone von 50 bis 51 Euro zurückfällt, dann werden Short-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) befindet sich seit dem im März 2015 bei 123,75 Euro erreichten Allzeithoch in einer starken Abwärtsbewegung. Laut Analyse von www.godmode-trader.de fiel die Aktie im Zuge dieser Bewegung bis zum Juli 2016 auf 65,43 Euro, um sich danach bis zum Januar 2018 wieder auf bis zu 97,50 Euro zu erholen.

Sollte die Aktie die Unterstützung bei 58,04 Euro nicht halten können, dann eröffnet sich ein weiteres negatives Kurspotenzial auf 50 bis 51 Euro. Erst oberhalb von 61,14 Euro würde sich die charttechnische Situation der BMW-Aktie aufhellen.

Im frühen Handel des 6.3.20 startete die BMW-Aktie mit einem Minus von bis zu 2,70 Prozent deutlich unterhalb der Unterstützung von 58,04 Euro in den Handel. Lässt die aktuelle Abwärtsdynamik den Aktienkurs in den nächsten zwei Wochen tatsächlich auf 50,50 Euro nachgeben, dann wird sich eine Investition in Put-Optionsscheine bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, Bewertungstag 17.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000MF9PRC7, wurde beim Aktienkurs von 56,66 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro gehandelt.

Gibt die BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 50,50 Euro nach, dann wird der Verkaufsoptionsschein einen Gewinn von 50 Prozent ermöglichen, da er dann einen handelbaren Preis von etwa 0,72 Euro erreichen wird.

Tritt der Kursrutsch bereits in den nächsten zwei Wochen ein, dann wird sich der handelbare Preis des Puts sogar bei 0,77 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.